Ключи от нового жилья аким района Адиль Жоламанов вручил жителю аварийного дома, членам малообеспеченных семей и сиротам, военнослужащим, работник социальных организаций, а также государственным служащим, которые стояли в очереди на жилье с 2000 годов. Новые дома были построены в районном центре по программе "Нурлы жер". На строительство арендного жилья было выделено 145,6 млн тенге. Стоимость каждого дома составляет 9,1 млн тенге. Каждая семья за арендное жилье должна будет ежемесячно оплачивать по 8 тысяч тенге. Стоит отметить, что в новых домах предусмотрены все коммуникации. Это питьевая вода, природный газ, электричество, горячая вода, санузел. По словам новосела Миргуль Стамгуловой, до этого дня им приходилось жить у родственников, что создавало огромные неудобства. – 10 лет назад я встала в очередь на жилье. Поначалу жила с родителями, однако потом стало тесно и мне с детьми пришлось снимать квартиру. Это было дорого. Да и кочевая жизнь не приносит большой радости. Но сегодня мы получили ключи от собственного жилья. Теперь у нас есть свой дом. Большой, светлый, новый. Мы очень рады. Спасибо нашему президенту, - рассказал госслужащий миргуль Стамгулова. Среди новоселов есть мать-одиночка Аслима Кабдушева, которая одна воспитывает троих детей. – Раньше мы жили в поселке Абай Акжайыкского района. Супруг умер. Сейчас я одна воспитываю троих детей. Своего жилья у нас не было. Но сегодня мы переедем в наш новый дом, ключи от которого мне вручил сам аким района. Это было очень волнительно. Теперь у нас есть свой теплый дом. Моя мечта сбылась. Мы встретили Новый год в новом доме, - говорит Аслима Кабдушева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.