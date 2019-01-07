Фото и видео предоставлены жителями села По словам жителей поселка, который расположен в 125 километрах от Жанибека, история с нечищеными дорогами повторяется каждый год. – В соседних селах проблем с дорогами нет. Но у нас почему-то каждый год дороги завалены, проехать по ним невозможно. Снега много. Мы не можем выехать ни в Казталовку, ни в Жанибек, ни в Россию. У меня сейчас табун лошадей остался в степи. Я до них доехать не могу уже который день. Тут только на снегоходах нужно ездить. А вдруг надо будет кого-то срочно везти в больницу в район? Что тогда будет? Мы просто не довезем человека, - рассказал житель поселка Таловка Бектурган Доскалиев. По словам другого жителя села Аслана Хайрушева, ему потребовалось два дня, чтобы доехать из Уральска в Таловку. – Я кое-как доехал. Сейчас на трассе работает "К-700". Но он медленно работает, ломается без конца, - отметил Аслан Хайрушев. Житель Уральска Роман Ботов рассказал, что в поселке Таловка у него живут родители. Но доехать к ним он не может. – Они отрезаны от мира. Не могут съездить элементарно за продуктами. В поселке Таловка живут около 300 семей. Неужели нельзя ничего сделать? Каждый год одна и та же проблема. За поселок никто не отвечает. Хотелось бы еще раз подчеркнуть бездействие администрации поселка, а также района. Так, в одном из видеообращений аким района высказался так, будто бы люди сами должны чистить дороги. Якобы у каждого есть возможность найти технику и самим расчистить дороги. Ну это уже ни в какие рамки не лезет. На такие ситуации выделяются средства. Куда эти средства теряются, никто не знает, - возмутился Роман Ботов. Житель Таловки Евгений, который сейчас находится в Уральске, рассказал, что жители поселка не могут найти своих лошадей почти полтора месяца. По его словам, российские пограничники звонят и сообщают, что лошади стоят прямо на границе. - 70 голов скота не могут выйти из снежного плена. Тракторы не могут выехать куда-либо, так как в самом поселке они не могут передвигаться из-за снега, - пояснил Евгений. Между тем в акимате Таловского аульного округа рассказали, что дороги в поселке чистят вовремя и никаких проблем с продуктами в селе нет. – Я только что проехался по всем магазинам. Продукты питания имеются в достаточном количестве. Мука, сахар, масло - все есть в ассортименте. Дороги мы чистим. В данный момент из Жанибекского района выехала спецтехника. Днем она будет работать в Жаксыбайском сельском округе, вечером будет у нас. Трассы по всем направлениям очищены от снега. Это касается и дорог внутри поселка. Работы ведутся в плановом режиме, - рассказал главный специалист аппарата акима Таловского аульного округа Марат Мухамбетжанов. ibl2RdVgUkQ oOsgNk3waZQМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.