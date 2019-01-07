В какой- то момент ремонтируя собственную квартиру в нас просыпается дизайнер. Особенно когда мы становимся родителями, не зря же говорят все лучшее детям. Можно потратить уйму времени на изучение специализированной литературы. Можно воспользоваться нашими выводами и советами. Итак: 10 практичных советов, которые помогут вам сделать комнату ребенка удобной, безопасной и красивой.- выбирайте, самую светлую комнату в квартире. Вы живете в регионе с жарким климатом, избегайте душного помещения - в комнату не должны попадать прямые солнечные лучи в самое жаркое время суток; - комната должна быть «тихой»- желательно, чтобы окна комнаты выходили не на шумную автомагистраль, и за стенкой не было кухни со стиральной машинкой.Выбирайте между обоями и окраской стен, или комбинируйте эти два варианта отделки. Окраска стен — наиболее практичный вариант. Особенно если ваш малыш в том возрасте, когда увлекается настенной живописью. Краски выбирайте, качественные, стойкие - они без запаха и можно мыть. Под покраску стены придется подготовить: выровнять, оштукатурить. Если оклеите стены малярным флизелином - избежите появления мелких трещин.При выборе обоев выбирайте флизелиновые или бумажные обои. Комбинировать обои с разным рисунком либо комбинирование окраски и обоев - самый популярный вариант отделки стен. Выбирая цветовое решение, не забывайте, в комнате должно быть комфортно не вам, а ребенку. Стены лучше сделать нейтральных или светлых оттенков. Избегайте очень мелкого, часто повторяющегося рисунка на обоях: чтобы у малыша не уставали глаза. Хочется сделать яркие акценты – можно добавить в виде декора. Темные тона также следует избегать- они угнетают.Потолки могут быть любые: из гипсокартона, натяжные, просто окрашены. Что бы вы ни решили, помните, дети растут очень быстро, поэтому избегайте ярких, многоуровневых сооружений. Будет ли актуален потолок в форме солнышка в комнате подростка? Для поддержания тематики детской комнаты достаточно купить светильники в форме чего угодно, от цветов до самолетов.На пол желательно постелить мягкое покрытие. Чаще всего для детской выбирают пробковое. Плюсы: экологически чистое, безопасное, теплое. В комнате будет комфортно. Когда дети маленькие стоит позаботиться от утеплении пола и дверей.Дверь в детскую выбирайте без стеклянных вставок. Безопаснее и обеспечит лучшую звукоизоляцию. Хотите подсматривать за сном ребенка, не открывая дверь, лучше приобрести видеоняню или установить беспроводную камеру.Уже давно известна необходимость иметь в детской комнате увлажнитель или мойку воздуха. Заранее подумайте, где будет стоять устройство — для него понадобится розетка. Независимо от климата вашего региона, при наличии финансовой возможности, будет нелишним установить кондиционер. Или сделайте подготовительные работы для его установки в будущем. Благодаря этим приборам вы сможете создавать в комнате оптимальную температуру, увлажнять и очищать воздух, что важно для здоровья ребенка. Ведь проветривать комнату в сильные морозы бывает проблематично. Необходимо располагать кондиционер так, чтобы прямой поток воздуха не был направлен в сторону детской кроватки.Делая ремонт в детской - уделите особое внимание освещению. Необходимо несколько уровней освещения: -центральный, верхний свет; -точечный; -светильники у кровати; -дополнительное освещение рабочего места; -ночник Выключатели в детской комнате лучше располагать на удобном для ребенка уровне, обычно это около 1 метра от пола — такая высота будет комфортной и для вас, и для вашего ребенка.Основные моменты безопасности: - устанавливая стеклопакет выбирайте ручки со специальным детским замком. Если в помещении уже установлены окна — замените ручки; - выбирайте для детской комнаты розетки со шторками безопасности: это простой способ оградить малыша от электричества; - продумайте расположение розеток и электроприборов, чтобы малыш не мог добраться до них. Уберите удлинители и провода.Для разностороннего развития личности ребенку необходимо пространство для творчества. Подберите стол, подходящий по росту, удобный стульчик, установите рядом со столом стеллаж или открытые полки для размещения материалов для творчества. Карандаши, фломастеры, мелкие игрушки и детали удобно хранить в корзинках или подставках. Сделайте специальную стену - если ребенок любит рисовать. Для этого покрасьте часть стены магнитной, а затем грифельной красками или установите готовую большую доску. На такой стене можно будет рисовать мелками, фломастерами или с помощью магнитов закрепить лист бумаги — получится отличный мольберт. Не забудьте о хорошем освещении в творческой зоне.Беспорядок в детской комнате — головная боль почти всех мам. Организовать систему хранения и проблема будет решена. Игрушки удобнее всего хранить в корзинах. Используйте для хранения большой стеллаж с полками: часть игрушек складывайте в коробки, которые будут подходить под размеры полок. Мягкие игрушки удобно хранить в текстильных корзинах, которые могут стать интересным украшением детской. Для хранения коллекций игрушек — например, любимых машинок, или куколок, можно обустроить оригинальные полки: необычной формы. Это не только удобно, но и очень красиво.Конечно же, детская комната по нашему мнению обязана быть яркой и красивой. И все же— отдайте предпочтение нейтральным стенам и функциональной мебели, а вот декор и текстиль могут быть яркими и необычными. Тогда со временем можно будет легко и с минимальными затратами поменять тематику, стиль, цветовую гамму детской комнаты. Самые популярные и модные приемы в декорировании детских сегодня: - использование ярких тематических наклеек для оформления мебели и стен; - необычные полки; - оригинальный текстиль; - детские домики. Если ваш ребёнок достаточно большой и у него есть собственные пожелания, по оформлению комнаты, необходимо их учитывать.