Ержан был молодым и по глупости наговорил ей ненужных слов, о чем сейчас очень сильно сожалеет. На последней встрече она сказала ему, что не собирается избавляться от ребенка, и родит его, - рассказал Абзал.

По словам мужчины, после этой истории Ержана вместе с бригадой перевели на другой маршрут Алматы – Атырау.

– Работодатели обещали обратно поставить их на маршрут Алматы – Москва через месяц. Однако этого не произошло. В те годы не было сотовых телефонов и социальных сетей. Прошло много времени и брат потерял с ней связь. Спустя 2-3 года моему брату начали сниться сны, в которых маленький ребенок плачет и зовет отца. Адреса девушки мы не знаем. Возможно, она проживает в Уральске или в Аксае. В полицию мы не обращались. Брат очень хочет найти девушку и ребенка, заботиться о них. Он сожалеет обо всем и сильно переживает, - рассказал мужчина.

– Я понимаю, что прошло очень много времени. Но мы все же надеемся на чудо. Если кому-то показалась знакомой эта история или кто-то узнал в ней себя, пожалуйста, позвоните нам. Это очень важно для нас, - отметил мужчина.

Абзал Абилов просит всех, кто владеет какой-либо информацией выйти с ними на связь. Контактные номера

: 8-778-555-57-86, 8-771-444-22-22.

Как рассказал брат мужчины Абзал Абилов корреспонденту "МГ" по телефону, эта история началась в 1995 году. Тогда Ержан работал проводником на поезде Алматы-Москва. – Однажды брат в поезде познакомился с девушкой из ЗКО. Предположительно, её звали Гуля. Точное имя девушки брат не помнит. Она была русскоязычной, худощавого телосложения, смуглая, не высокого роста. Между ними завязались отношения, и они начали встречаться. Позже Гуля сказала, что беременна от брата.Выяснилось, что Ержан сейчас живет в Алматы. Он женат и воспитывает детей. Его супруга знает об этой истории и не против намерений мужа.