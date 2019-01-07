Рождество Христово - один из самых важных и почитаемых у христиан праздников. По преданию, именно в этот день в Вифлееме Дева Мария родила на свет Божьего сына Иисуса Христа. В этот день в церквях проходят службы, где собирается много верующих. В этот день в храме Христа Спасителя собрались десятки верующих. Многие пришли рано утром с детьми, чтобы отстоять службу и помолиться. К тому же в этот день завершается 40-дневный Рождественский пост. - Ежегодно я вместе с дочерью прихожу в этот день в церковь, чтобы помолиться. Это великий для нас праздник. Также мы обязательно соблюдаем пост. Поздравляю всех с этим светлым праздником и желаю всем добра и мира в семье, - говорит жительница Уральска Ирина. После Рождества наступают святки - 12 дней, в течение которых отмечают праздник.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.