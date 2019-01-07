5 января в Уральске и области была сильная метель. В этот день в области были закрыты трассы по всем напрвлениям. С последствиями снегопада коммунальные службы борются до сих пор. По словам замруководителя ТОО "Жайык Таза Кала" Куата Ерсаинова, в первую очередь в городе чистят центральные улицы. - Всего с ноября с улиц города было вывезено 176,3 тысячи кубометров снега. За сутки 6 января было вывезено 5200 кубометров снега. В первую очередь мы чистим и вывозим снег с тех улиц, где ездит общественный транспорт, чтобы горожанам было удобно. В две смены трудятся 300 рабочих, а также только на вывозе снега работет 70 единиц техники, если брать в общем, то количество техники на дорогах составляет около 100 единиц, - рассказал Куат Ерсаинов. Куат Ерсаинов отметил, что нормально убирать дороги рабочим мешают припаркованные на обочинах машины. - Хотелось бы обратиться к водителям с просьбой не оставлять машины на дороге, особенно ночью. Даже на ночь люди ставят свои автомобили на обочине дороги. Это нам мешает. В этом случае мы вынуждены вызывать эвакуатор, - пояснил Куат Ерсаинов. Между тем синоптики утверждают, что осадки в области не превышают нормы. - В Уральске на 6 января выпало 5 мм осадков. Это считается нормой. Начиная с ноября выпавшие осадки также не превышают нормы. Вообще опасным явлением считается осадки в 7 мм, однако этого показателя у нас нет. За декабрь в городе выпало 28 мм осадков, это тоже в пределах нормы, - сообщили в РГП "Казгидромет". Также синоптики пообещали, что в ближайшие дни в городе не ожидается снегопада, однако будет мороз.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.