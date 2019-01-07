Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Фото предоставлено Карлыгаш Аубакировой По словам дочери пропавшей женщины Карлыгаш Аубакировой, последний раз женщину видели 4 января в первой половине дня. – Она снимает квартиру в районе рынка "Алтын Алма". Работает рядом в столовой. Утром вышла на работу, но туда она не дошла. Больше её никто не видел. Со здоровьем у мамы проблем не было. Потерей памяти не страдает. Раньше никогда так не пропадала. Её телефон остался дома. При себе были документы. Мы очень беспокоимся за неё. Если кто-то владеет какой-то информацией, просим сообщить нам. В полицию будем сегодня заявлять, - говорит Карлыгаш. В день пропажи Ардак Берниязова была одета в куртку цвета хаки и серую шапку.