Предотвращаются головные боли. Обезвоживание может вызывать мигрень, особенно это проявляется на жаре. Если вы чувствуете, что начинается недомогание, то можно выпить два стакана простой воды. Симптомы головной боли облегчаться. Лучше работают почки. Обильное питье заставляет почки работать лучше, а значит снижается вероятность появления камней. Достаточная концентрация жидкости в организме обеспечит нормальный вывод накопившихся токсичных веществ. Почки являются природным фильтром, нужно заботиться об их работе. Вода заряжает энергией. Если вы чувствуете первые симптомы усталости, то срочно выпейте стакан-другой воды. Скорее всего, что у вас началось обезвоживание. Холодная и чистая вода снимет сонливость, подарит бодрость. Обеспечивается нормальная терморегуляция. Физические нагрузки приводят к тому, что организм нагревается. Пот — это выделение влаги организмом с целью его охлаждения. Влага из тела уходит, требуется ее восполнение.

Это интересно! Вода предотвращает боли в спине, артрит, колит, бронхиальную астму и многие другие недуги. Водой можно лечить, это доказал доктор Ферейдун Батмангхелидж. За время своего пребывания в тюрьме на протяжении 17 лет он вылечил около 3 тысяч заключенных с помощью обычной воды. Многие из нас пьют воду только тогда, когда испытывают жажду. Это не совсем правильный подход. Жажда — это сигнал организма о том, что нужно срочно пополнить запасы жидкости. До состояния жажды организм лучше не доводить.Предлагаем вашему вниманию три основных правила, которые помогут избежать многих заболеваний. Правило 1. Выпейте 3-4 стакана чистой воды натощак. Водопроводная вода из-под крана не очень подходит для этой цели. В ней есть хлор и фтористые соединения. Если вам сложно выпить так много воды с непривычки, то начните с одного стакана и постепенно увеличивайте дозу. Правило 2. Почистите зубы, прополощите рот, ничего не ешьте на протяжении 45 минут. Правило 3. Начните выпивать по чашке воды за полчаса до приема пищи. После приема пищи ничего не пейте и не ешьте на протяжении как минимум двух часов.В моче находятся канцерогенные вещества, обладающие токсичным действием. Они являются продуктом распада чипсов, кетчупов, искусственных соусов, фаст-фуда и других вкусностей. Канцерогены накапливаются на стенках мочевого пузыря, могут вступать в реакцию с его клетками. Поэтому вероятность наступления рака повышается. Чем больше вы пьете воды, тем чаще происходит опорожнение мочевого пузыря. Поэтому вероятность рака при обильном и частом питье уменьшается. Также вы выводите из организма вредные вещества.Помните, что воду нужно употреблять разумно. Не стоит превышать указанные в начале статьи нормы. Переизбыток жидкости в организме наносит вред: появляются отеки, а также повышенная потливость.