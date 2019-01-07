- Предотвращаются головные боли. Обезвоживание может вызывать мигрень, особенно это проявляется на жаре. Если вы чувствуете, что начинается недомогание, то можно выпить два стакана простой воды. Симптомы головной боли облегчаться.
- Лучше работают почки. Обильное питье заставляет почки работать лучше, а значит снижается вероятность появления камней. Достаточная концентрация жидкости в организме обеспечит нормальный вывод накопившихся токсичных веществ. Почки являются природным фильтром, нужно заботиться об их работе.
- Вода заряжает энергией. Если вы чувствуете первые симптомы усталости, то срочно выпейте стакан-другой воды. Скорее всего, что у вас началось обезвоживание. Холодная и чистая вода снимет сонливость, подарит бодрость.
- Обеспечивается нормальная терморегуляция. Физические нагрузки приводят к тому, что организм нагревается. Пот — это выделение влаги организмом с целью его охлаждения. Влага из тела уходит, требуется ее восполнение.
