Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 7 января в Уральске ожидается снег. Днем столбики термометров покажут 10 градусов ниже нуля, ночью -15. В Атырау также ожидаются осадки, снег с дождем. Днем -3, ночью 3 градуса ниже нуля. Снег и 7 градусов мороза днем ожидается в Актобе. Ночью синоптики прогнозируют 10 градусов мороза. В Актау переменная облачность. Днем +3, ночью -2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.