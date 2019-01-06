Накануне Нового года на сайте "МГ" был опубликован опрос на тему "Где и как вы планируете встретить Новый год?". Наши активные читатели стали участниками этого опроса. Так, 70% респондентов ответили, что Новый год планируют встретить в домашней обстановке с самыми близкими людьми. Выяснилось, что 9% читателей вообще не празднуют Новый год и проводят этот день как самый обычный. В увеселительных заведениях встретили праздник 6% опрошенных. 2% респондентов ответили, что традиционно встречают Новый год в бане. Еще 2% отпраздновали новогодние праздники в теплых странах. Столько же респондентов ответили, что определенных планов нет и что 31 декабря в 12 ночи выйдут на улицу и будут искать приключения. 9% указали, что есть определенные планы, однако какие именно, уточнять не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.