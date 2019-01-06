Фото предоставлено ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, на 305 километре автодороги Уральск-Атырау, на территории Акжайыкского района автомашина "Фольксваген Шаран" столкнулась с грузовой фурой марки "Сканиа". – На месте аварии работали четыре спасателя и одна единица техники. В результате ДТП пострадали два человека, которые были эвакуированы в Акжайыкскую центральную районную больницу, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что в Акжайыкскую ЦРБ были доставлены двое мужчин 1993 и 1987 годов рождения. – Мужчины были осмотрены врачами. Серьезных травм у них не было и они были отпущены на амбулаторное лечение, - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.