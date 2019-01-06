- Инспектору при надзоре за дорожным движением необходимо лишь ввести номер ИИН нарушителя, и в ту же минуту планшет покажет всю имеющуюся на него информация: штрафы, судимость, совершенные им ранее преступления, адрес прописки и адрес фактического проживания, - сообщила старший инспектор ОМПС управления полиции г. Уральск Динара Абдулкаликова. По словам полицейских, оформление штрафов на планшете значительно сократит время на оформление протокола. - Подобный протокол автоматически будет направляться в единую базу данных, и водители, нарушившие ПДД РК, могут сразу заплатить штраф на месте, а не относить их в органы внутренних дел, - пояснил и.о. начальника отделения административной практики УАП департамента полиции ЗКО Олжас Ибрайымов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.