Ангина самое противное заболевание, избавится от которого необходимо много сил. А если еще это пришлось на праздники?! При первых признаках этого коварного заболевания — попробуйте этот рецепт, через 4 часа Вы будете практически здоровы. Сложно представить, но коньяк и тмин, соединенные вместе — самое эффективное средство для лечения ангины! Наши прадеды имея большой опыт в лечении различных заболеваний знали множество полезных рецептов. Этот рецепт является древнейшим и очень эффективным народным средством для лечения самого серьезного воспаления горла. Для эликсира здоровья нам понадобиться всего лишь 80г тмина, вода и одна чайная ложечка коньяка!½ стакана (80г) размолотых в кофемолке зерен тмина залить одним стаканом воды (200мл) и варить в течение 15 минут. Получится густая и вязкая масса, напоминающая кофейную гущу. Хорошо процедите эту массу через сито, а затем добавьте 1/4 стакана воды (50мл) и поставьте обратно на огонь, пока она не закипит. Снимаем с огня, добавляем 1 чайную ложку коньяка.Принимайте по 1 чайной ложке, каждые полчаса. Уже через 2 часа боль в горле начнет проходить и глотать станет гораздо легче. А после 4 часов вы можете полностью завершить лечение. При сильных болях курс повторить. Этот рецепт рекомендуется не только при ангине. Это будет полезно всем, кто подвержен простудным заболеваниям, гриппам, тонзиллитам, фарингитам, трахеитам. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!