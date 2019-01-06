Заменить обои;

Поменять цвет стен;

Постелить новый пол;

Поставить новенький потолок.

Многие люди не редко говорят, что в новогодние выходные дни они не знают чем себя занять. Однако эти достаточно долгие деньки отлично подойдут для проведения маленького ремонта, на который у вас всё никак не хватало времени в период будничных дней. Благодаря полученной информации в ходе проведённого опроса среди мастеров, которым задавали вопрос: «Какую работу реально проделать за неделю», можно дать ответ на несколько интересных моментов!Неотъемлемым преимуществом ремонта в это время является то, что многие строительные магазины (некоторые работают даже с 3 числа января), устраивают распродажу, рассказывает один из опрошенных. Помимо распродаж можно воспользоваться хорошей скидкой, которую предоставляют многие мастера, чтобы не упускать возможность заработка в новом году. Из недостатков можно выделить то, что в эти выходные (в многоквартирном доме) нельзя проводить работы, издаваемые большое количество шума. Это означает, что ремонт с применением шумной техники надо будет отложить в сторону. Стоит также отметить, что вывоз дополнительного мусора, образовавшегося в процессе работ, будет куда более проблематичен, ведь в такие праздники зачастую (в Москве) вводят ограничения на грузовой транспорт.За данную неделю вполне возможно успеть провести манипуляции связанные с эстетической частью помещения:Среди данного перечня работ, самой быстрой будет - работа с потолком. Например, для такой работы в помещении по площади равному 20м² потребуется всего лишь 3-4 часа. «На замену обоев в таком же помещении одному человеку, учитывая время на снятие старых, нужно будет не больше 3 дней» – говорит один из мастеров. Однако если нужно будет заранее подготовить поверхность (шпатлёвка неровности), то можно смело прибавлять еще один, два дня. Поменять цвет стен можно всего за двое суток, учитывая, что предыдущий слой ровен и не имеет повреждений. Для такой работы было бы не плохо перед накладкой нового слоя – вытереть пыль со стен. Чтобы постелить новый пол (сменить старое покрытие на новое) понадобится не слишком много времени. Помимо проведения этих работ можно также заменить мебель, прикрутить, наконец, полку или отрегулировать, давно убивающую ваши нервы, дверцу шкафчика.Если же решиться проделать более сложную работу, то вполне реально за эти деньки выполнить, к примеру, смену сантехники – поставить новенький унитаз; произвести смену смесителей и т.д. Ещё можно поработать с электрической составляющей. К примеру, вы сможете заменить старые розетки и выключатели - на новые или просто сменить световые приборы. Кстати, из-за достаточно широкого ассортимента таких товаров, скорее всего более затратным по времени будет процесс выбора товара, чем его установка. В этой статье вы познакомились с несколькими вариантами того, какой ремонт реально провести во время новогодних каникул. Удачи вам в проведении ремонтных работ!