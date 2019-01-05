Фото предоставлено Бахтияром Амандосовым Как рассказал водитель одной из машин Бахтияр Амандосов, вечером 4 января они выехали из России в Уральск. О том, что на территории ЗКО объявлено штормовое предупреждение, они не знали. – Сообщение о том, что трассы закрыты, нам пришло только сегодня утром. Сейчас мы находимся в четырех километрах от казахстанско-российской границы. Машин очень много. На трассе бушует сильнейшая метель, ничего не видно. Ехать невозможно. Дорогу замело. На трассе нет ни одной спецтехники. Дорогу никто не чистит. Мы боимся просто-напросто замерзнуть на трассе, - рассказал Бахтияр Амандосов корреспонденту "МГ" по телефону. Между тем, в ДЧС ЗКО сообщили, что в связи с ухудшением погодных условий 4 января всем жителям области были разосланы сообщения о том, что ожидается сильная метель и что трассы по всем направлениям будут закрыты. Однако, несмотря на предупреждения, жители области все же рискуют и выезжают из населенных пунктов. – Так, 5 января сотрудники ДЧС ЗКО отбуксировали семь автомашин, которые застряли в снежных заносах. Среди них автомашина "Газель", которая съехала в кювет на автодороге Чапаево-Казталовка. В этот же день на трассе Уральск-Таскала спасатели отбуксировали на очищенный участок дороги две машины, которые застряли в сугробе. В салонах находились семь человек. На трассе Таскала-Мерей нашими сотрудниками были спасены еще 16 человек. В медицинской помощи никто не нуждается, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. В связи с ухудшением погодных условий спасатели настоятельно рекомендуют жителям области воздержаться от дальних поездок. Как выяснилось позже, застрявшие на трассе Таскала- Озинки люди были спасены пограничными службами и доставлены в пункты обогрева. zBD2BPQC4Yo Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.