По данным РГП "Казгидромет", 6 января на территории Уральска ожидается пасмурная погода. Днем столбики термометров покажут 5 градусов ниже нуля, ночью -7. В Атырау осадки, снег с дождем. Днем -4, ночью также 4 градуса ниже нуля. Переменная облачность и 5 градусов ниже нуля синоптики прогнозируют в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза. В Актау теплая погода без осадков. Днем +4, ночью +2.