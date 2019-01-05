Из-за сильнейшей метели в ЗКО были закрыты трассы по всем направлениям. Это касается автодорог как областного, так и республиканского значения. По области было объявлено штормовое предупреждение. Снегопад серьезно осложнил работу коммунальных служб. По словам директора ТОО "Жайык таза кала" Асылбека Сакказова, с раннего утра только на очистке городских улиц от снежных завалов трудятся сотни людей и специальная техника. – Сотрудники нашего предприятия сейчас работают в усиленном режиме. На городских улицах в две смены трудятся около 300 человек. В каждой смене по 154 человека и 70 единиц техники - автогрейдеры, погрузчики, бортовые машины, поливомоечные машины с лопатой, песочники, тракторы с щеткой. Также ведутся работы по очистке от снега улиц в поселках Зачаганск, Серебряково, Круглоозерное, Деркул, ПДП, Ветелки, - отметил Асылбек Сакказов. Выяснилось, что за сутки из Уральска было вывезено 7641 кубометр снега. А с начала зимнего периода на специальный полигон было вывезено более 172 тысяч кубометров снега.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.