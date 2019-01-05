Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев, с 31 декабря 2018 года по 2 января 2019 года на территории области зарегистрировано четыре пожара. Так, 1 января в полночь в поселке Зачаганск горел пристроенный к дому гараж на площади 35 квадратных метров. – Внутри гаража сгорела автомашина Toyota Land Cruiser 200. 2 января в городе Аксай во дворе частного дома горела входная дверь гаража на площади два квадратных метра. Кроме этого, в селе Мичурино горела хозяйственная постройка на площади 60 квадратных метров. Также 2 января в Уральске в садовом обществе Росток горела хозпостройка на площади 16 квадратных метров, - рассказал Ерлан Турегелдиев. По словам начальника управления, происшествий, связанных с применением пиротехнических изделий в новогодние праздники, не поступало. Стоит отметить, что во время зимних каникул возрастает количество пожаров, связанных с "детской шалостью". По словам Ерлана Турегелдиева, всего за 2018 год произошло шесть пожаров, причинами которых послужила "детская шалость". – Всего за 2018 год на пожарах получили травмы пять детей. 17 января 2018 года около 15.00 в результате детской шалости в городе Уральск произошел пожар в квартире. В результате пожара получили отравление угарным газом двое детей 2015 и 2013 годов рождения. Помните, что во многом дети подражают вам. Будьте предельно осторожны в общении с огнем и разъясняйте детям, какую опасность представляет шалость с огнем. Не забывайте, что ребенок, предоставленный сам себе, непроизвольно может стать виновником пожара, - отметил Ерлан Турегелдиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.