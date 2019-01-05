В Уральске сотрудники ТОО "Батыс Су Арнасы" ликвидировали аварию на сетях, из-за которой в подвалы трех многоэтажных домов залило канализационными стоками, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Причиной случившегося назвали мусор, который по неизвестной причине попал в трубу. Из-за этого люди все праздники испытывали неудобства. В ТОО «Батыс Су Арнасы» сообщили, что 2 января из-за отключения света на КНС-26, которая расположена в районе КОС, остановились насосы. Канализационные шахты оказались переполнены. Стоки откачивали семь вакуумных машин. - От жителей домов нам поступила жалоба 3 января. Была отправлена аварийная бригада. Когда были освобождены два канализационных колодца, мы обнаружили засор трубы со стороны жилых домов. Это был десятиметровый кусок полиэтилена, который застрял в трубе, - сообщил технический директор ТОО «Батыс Су Арнасы» Арман Кинжибаев. В ПКСК "Геолог", который обслуживает этот район поселка Зачаганск, заявили, что без помощи техники коммунального предприятия очистить трубу им бы не удалось. - Сотрудники ТОО «Батыс Су Арнасы» прочистили канализацию, откачали сточные воды. Освобождены подвалы домов №№24, 25, 50 по улице Саратовская. В доме №50 мы сами откачаем стоки, - сообщил председатель ПКСК «Геолог» Иван Иманкулов. Напомним, что жители нескольких многоэтажных домов, расположенных на улице Саратовская в поселке Зачаганск в течение нескольких дней жаловались на канализационные стоки, которые зашли в подвал и доставляли неудобства. Руслан АЛИМОВ Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  