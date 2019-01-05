Трассы закрыли из-за непогоды в 11.00 сегодня, 5 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 5 января с 11.00 в связи с ухудшением погодных условий в  ЗКО (сильная метель) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  