Иллюстративное фото из архива "МГ" - 5 января с 11.00 в связи с ухудшением погодных условий в ЗКО (сильная метель) закрыто движение по всем направлениям Западно-Казахстанской области для всех видов автотранспорта, - сообщили в ДЧС ЗКО.