Каждый ребенок хочет хорошо учиться. Но получается это далеко не у всех. Кто-то невнимателен, кто-то гиперактивен, кто-то боится всего, а кто-то вообще с трудом понимает, что говорит учитель. Родители пытаются понять, что происходит с ребенком. Ведь помимо плохих оценок любимое чадо может стать замкнутым, начать хамить или отказаться от любой деятельности, связанной с учебой. А выполнение домашних заданий? В некоторых семьях этот кошмар длится по пять – шесть часов каждый день. В таких ситуациях родителям не стоит падать духом. Раскрыть интеллектуальные способности у детей, привить им любовь к чтению, развить их память и другие необходимые навыки к обучению помогает международная школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007», которая вот уже третий год работает в Уральске и Аксае. Школа работает по универсальной методике скорочтения и развития интеллекта, разработанной в научном центре города Златоуста Российской Федерации. Популярность и уникальность этой образовательной технологии позволила вырасти целой сети из более 455 школ в России и других странах СНГ. - Главное, на что мы нацелены – это индивидуальное обучение ребенка, поэтому в классах обучаются не более шести детей, - рассказала. - Чтение – это очень разносторонний и, по сути, дела трудоемкий процесс восприятия информации. Просто прочитать текст недостаточно, его еще следует понять, выделить его основную мысль, запомнить и суметь пересказать. Чтобы овладеть такими навыками, мы учим детей развивать образное и логическое мышление. В процессе обучения мы тренируем все виды памяти, учим ребят концентрировать и держать внимание. Так, например, ребенок, который не мог заниматься из-за отсутствия внимания или полного отсутствия желания к учебе, по окончании курса с огромным удовольствием самостоятельно много читает, а также быстро выполняет свои домашние задания. Обучение в школах скорочтения «IQ 007» проводится на казахском и русском языках, дети распределяются в группы по возрастам от 4 до 16 лет. Обучение чтению можно начинать уже с четырех лет. По словам преподавателей школы, уже с этого возраста малышей необходимо учить спокойно сидеть и воспринимать информацию. Поэтому в младших группах учатся по двое детей. В результате четырехлетние дети начинают уверенно читать уже после 4-5 занятий. Педагоги школы «IQ 007» отмечают также, что те, кто овладел навыками скорочтения и умению анализировать и структурировать информацию, подтягивают все другие школьные предметы: физику, химию, историю, биологию, географию и так далее.Месяц назад для школы скорочтения «IQ 007» прошло значительное событие. Шесть учеников школы приняли участие в международной тематической олимпиаде IQ Battle в Москве, в которой показывали свои знания и навыки более 1200 детей России и СНГ. Из наших филиалов в сотню сильнейших вышли трое ребят - Санжар Нуртилеу 13 лет из г.Аксай, СОШ №4; Ажар Утегулова 12 лет, г.Уральск, ОСШОД №8; Елена Горынина 13 лет, г.Уральск, СОШ №17, и это один из великолепных результатов работы педагогов школы. Мама Елены Горыниной делится своими впечатлениями. - В школе скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» занимаются две мои дочки - 9-летняя Софья и 13-летняя Елена. Девочки уже заканчивают последний месяц курсов. Я была приятно удивлена отличными результатами этих занятий. Когда мы пришли в центр, на тот момент у девочек были сложности с запоминанием, им трудно давалась учеба в школе. Теперь Лена и София быстро читают и запоминают, качество обучения в средней школе значительно выросло! Они получают хорошие и отличные оценки. Лена даже заняла призовые первые места на олимпиаде по биологии и истории. Для нас это было приятной неожиданностью. Рекомендую всем родителям эти курсы, - поделилась мама Анна Горынина. В этом году, совсем скоро школа скорочтения и развития интеллекта «IQ 007» планирует провести Олимпиаду IQ battle kazaksha у нас в городе 19 января для всех школьников городов Уральска и Аксая и приглашает принять участие всех желающих ребят с казахским языком обучения от 8 до 14 лет. Все желающие ученики должны пройти отборочный тур в школе скорочтения «IQ 007» и подать заявку или позвонить по телефону: 8 707 618 61 18.