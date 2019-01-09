Скриншот с видео По словам очевидцев, кража произошла 8 января в ЖК Томирис. - Неизвестные постучались в дверь квартиры, им открыла маленькая девочка, ей заклеили рот и обворовали квартиру, - рассказывают очевидцы. В пресс-службе департамента полиции факт подтвердили. Однако рассказали, что грабители связали не маленькую девочку, а взрослую женщину, по всей видимости, хозяйку квартиры. - По данному факту начато досудебное расследование, - уточнили в пресс-службе департамента полиции. 84wu5oHAulA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК