Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в 2018 году отмечается снижение числа краж аккумуляторов с автомобилей. – За 11 месяцев 2018 года по области было зарегистрировано 422 кражи аккумуляторов с автомобилей. Из них было раскрыто 156. Задержаны 59 человек и 12 преступных групп. В 2017 году фактов кражи аккумуляторов с автомобилей было зарегистрировано 506, из них было раскрыто 174. За совершение краж аккумуляторов в 2017 году было задержано 67 лиц и 9 преступных групп. Подобные преступления квалифицируются по статье 188 УК РК "Кража" и предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, - отметили в пресс-службе департамента полиции. Кроме этого, в департаменте полиции отметили, что кражи из автомашин в основном происходят из-за того, что граждане оставляют транспортные средства без присмотра во дворах многоэтажных домов и подворий. Полицейские настоятельно рекомендуют автолюбителям оснащать свои автомобили средствами защиты, к примеру сигнализацией. – Гражданам следует оставлять машины на охраняемых стоянках, гаражах или в хорошо освещенных местах. Рекомендуем не оставлять в салоне машине документы и ценные вещи, - отметили в пресс-службе департамента полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.