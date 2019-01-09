На заседании под председательством главы региона был рассмотрен предварительный план мероприятий, в числе которых концерт всемирно известного актюбинца Димаша Кудайбергена, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Фото из архива "МГ"

При этом аким области подчеркнул, что множество мероприятий международного, республиканского, регионального и областного уровней будут проводиться в течение всего 2019 года и организаторы не намерены ограничиваться лишь развлекательными программами.

- Главное – это открытие новых социальных и производственных объектов, которые в последующем будут напоминать жителям и гостям города об этой дате, служить дальнейшему развитию областного центра. Ни один актюбинец не должен остаться в стороне от этого большого события. Каждый должен принять участие, - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

В план мероприятий уже вошло открытие не менее 20 промышленных объектов, шести овощных складов и теплиц, 28 объектов сферы услуг с созданием свыше 3 600 новых рабочих мест. В эксплуатацию будет сдано свыше 3100 квартир, новые школы и детские сады, парки и скверы.

Также в Актобе откроют памятники Бокенбай батыру, Есет батыру и первому председателю Актюбинского Совета Василию Зинченко. Начаты работы по возведению монумента в честь 150-летия Актобе, 20 малых архитектурных форм, разработке логотипа - эмблемы праздника, съемке документального фильма об истории и развитии города. Особое внимание в этот год будет уделено и благотворительным мероприятиям.

Отметим, подарки областному центру на юбилей в виде благоустройства и строительства новых социальных объектов намерены преподнести все 12 районов области.

Все это лишь малая часть мероприятий, которые планируется провести в год 150-летия Актобе. Следить за подготовкой и проведением праздника все желающие могут в Инстаграм и Фейсбук на страницах Aqtobe_150jyl.

