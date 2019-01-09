Исполняющий обязанности акима Атырауской области Серик Шапкенов представил активу региона нового руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Им стал Аскар Жанахмет, назначенный на должность по итогам результатов конкурса на занятие вакантной государственной должности.  Ранее он занимал пост руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области. Серик Шапкенов отметил, что опыт и знания нового руководителя помогут ему успешно выполнять возложенные на него обязанности, а также дал ряд конкретных поручений. Аскар Жанахмет имеет строительное и экономическое образования. Начал свой трудовой путь в частном секторе менеджером в 2006 году, позднее занимал должность генерального директора частной компании. В 2012 году начал работу на государственной службе в должности главного специалиста, инспектора, заместителя руководителя отдела, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области. С 1 августа 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ области, с 11 января 2018 - руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Ерлан ОМАРОВ