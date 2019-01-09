Им стал Аскар Жанахмет, назначенный на должность по итогам результатов конкурса на занятие вакантной государственной должности. Ранее он занимал пост руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области. Серик Шапкенов отметил, что опыт и знания нового руководителя помогут ему успешно выполнять возложенные на него обязанности, а также дал ряд конкретных поручений. Аскар Жанахмет имеет строительное и экономическое образования. Начал свой трудовой путь в частном секторе менеджером в 2006 году, позднее занимал должность генерального директора частной компании. В 2012 году начал работу на государственной службе в должности главного специалиста, инспектора, заместителя руководителя отдела, заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области. С 1 августа 2017 года занимал должность заместителя руководителя управления координации занятости и социальных программ области, с 11 января 2018 - руководитель управления координации занятости и социальных программ Атырауской области.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.