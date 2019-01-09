Иллюстративное фото из архива "МГ" - В 2018 году по 11 районам области было выделено 2113 участков под ИЖС. В 2019 году готова проектно-сметная документация на выдачу 2065 участков в трех районах – Бурлинском, Зеленовском и Теректинском. По городу Уральск в 2017 году был разработан проект детальной планировки неподалеку от поселка Круглоозерное на 1141 участок. В 2019 году планируется подведение коммуникаций. После этого участки будут выдаваться очередникам, - отметила руководитель отдела земельного кадастра управления земельных отношений ЗКО АяжанАмангелдиева. Отметим, что в последний раз в Уральске земельные участки под ИЖС выдавались в 2010 году.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.