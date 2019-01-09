Иллюстративное фото с сайта ng72.ru В СМИ появилось сообщение об увеличении смертности новорожденных в Атырауской области, а роженицы потребовали срочной проверки областного перинатального центра. Заявив, что новорожденные могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей. На пресс-конференции в РСК главный врач областного перинатального центра Куаныш Нысанбаев заявил, что основными причинами смертности среди новорожденных являются здоровье самих родителей. - Большинство младенческой смертности приходится на преждевременные роды. Можно сказать, что это незапланированная беременность. Необходимо планировать беременность, соблюдать интервал, не менее 1,5 года, - считает Куаныш Нысанбаев. – Здесь необходимо отметить и важность профилактических мероприятий. В нашем центре функционирует контроль качества медицинских услуг. Ведется работа с роженицами. Именно преждевременные роды и рождение ребенка с низкой массой тела приводит к летальным исходам. В 2018 году в областном перинатальном центре было зафиксировано 108 случаев смерти новорожденных. - В нашем центре увеличилось количество преждевременных родов. В том числе детей с экстремально низкой массой тела. За 2018 год поступило более 300 детей с очень низкой массой тела. Это дети, чья иммунная система была на низком уровне. И у матерей, соответственно, фиксировали экстрагенитальные заболевания. Проблема существует и в несоблюдении интергенетического интервала. Вроде бы это пустяк, но это сказывается на иммунном состоянии ребенка. Повторюсь, количество рождения преждевременных детей увеличилось, в том числе и детей с экстремально низкой массой до 1,5 кг, - рассказала заведующая отделением неонатологии областного перинатального центра Гульмира Абекеева. Главный врач областного перинатального центра видит причину существующего положения в психологии женщин к процессу беременности. - Во всех поликлиниках и районных больницах на сегодня открыты отделения планирования семьи и репродукции. Везде есть патронажные медсестры, которые объясняют и работают с молодыми мамами. Есть школы матери. Везде есть обученные специалисты, и они всегда доступны. Имеются все условия для профилактики, необходимо просто обратиться к ним и выполнять все необходимые рекомендации. Это не всегда делается, - отметил Куаныш Нысанбаев. Внештатный педиатр областного управления здравоохранения Райса Баймуханова озвучила цифры по младенческой смертности за последние два года. В 2018 году по области количество младенческой смертности детей до 1 года достигло 176. - Конечно, это не самый приятный показатель. Но, это не означает, что причина в низкой квалификации врачей. Каждый случай смертности фиксируется. Ничего не скрывается. По каждому случаю проводится детальный разбор. Этими вопросами занимаются врачи-эксперты, врачи-аудиторы, которые проводят полный анализ по каждому отдельному случаю. Здоровье женщин оставляет желать лучшего. И в этом вопросе мы не сидим сложа руки. Проводится большая профилактическая работа, - заявила Райса Баймуханова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.