Фото с сайта liter.kz - По моему поручению 6 января в результате гуманитарной операции, осуществленной нашими правоохранительными органами и Министерством иностранных дел, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, были эвакуированы из Сирии. Они обманным путем были вывезены в эту охваченную кризисом страну, где находились в заложниках у террористов, - заявил президент. По его словам, по прибытии в Казахстан женщинам и детям было оказано всяческое содействие со стороны государства. - Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной ситуации, были безмерно рады своему спасению. В течение месяца они будут проходить адаптацию и получать необходимую медицинскую помощь. Предпринятые усилия будут способствовать предотвращению подобных случаев, - добавил Назарбаев. Глава государства заверил, что Казахстан всегда поддерживает своих граждан, вне зависимости от их местонахождения. - Наша главная задача - это обеспечение безопасности, защита целостности и единства страны. Мы продолжим работу по возвращению детей, не по своей воле находящихся в зоне боевых действий, - заключил президент. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.