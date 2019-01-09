Когда вы едите  одновременно фрукт и овощ ? Не думаем, что вы догадаетесь сразу, если не встречали эту загадку ранее на просторах интернета. А отгадка очень проста. Оказывается это – морковь.  Невероятно, правда. Согласно распоряжению Европейского Союза (ЕС), морковь является одновременно и фруктом, и овощем. Европейский Союз (ЕС) разработал и внедрил систему директив и правил с целью защиты здоровья потребителей, продукции и рабочих на производстве.