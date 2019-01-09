По данным сайта РГП "Казгидромет", днем в Уральске будет 15 градусов мороза, ночью до -24. Осадков не ожидается. В Атырау днем -8, ночью столбик термометра опустится до -12, осадков также не ожидается. В Актобе будет солнечный ясный день. Днем 17 градусов ниже нуля, ночью -25. В Актау в этот день возможен снег с дождем, днем +1, ночью -3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.