С чего же все началось? Основываясь на манускрипты : фараон в гневе так кинул кубок с вином, что тот подлетел к потолку и ударившись об него оставил на нем брызги. И светлая голова приближенного придумала закрыть эти пятна на потолке отрезом шелковой ткани. Все это так понравилось, что со временем стали использовать разные материи и сочетания их цветов. Придумывать новые способы крепления, плетения, свисания. Ткань подбирали под цвет стен и мебели. Использовалась дорогая, шелковая ткань, которая, как и сейчас была не всем по карману.Ткань пропитывали мелом. Но это все было не долговечно. В Индии стали работать не с тканью, а со шкурами.Новый виток популярности натяжные потолки приобрели в 60-х годах 20 века в Швеции. Именно в Швеции придумали поливинилхлоридную (ПВХ) Пленку. После эту технологию до идеальной и современной доработала Франция. Наверно поэтому Французские тончайшие потолки считаются законодателями. В 21 веке для производства потолков начали использовать синтетические ткани.С помощью этой удивительной пленки скрываются неровности строительства, преображается интерьер, потолок может стать многоуровневый или с многочисленными узорами и картинами.А самое главное - не страшен никакой потоп от соседей сверху! Потолок все равно не упадет. Воду помогут убрать, не повреждая пленки и не снимая потолок, специалисты.