Для того, чтобы похудеть можно сократить свой рацион до одного, максимум трех продуктов. Такая диета называется монодиета. Продукты можно выбрать на свой вкус. Это может быть фрукты или овощи, крупы или молочные продукты. А может быть и всеми любимое лакомство шоколад. Наверное удивительно читать о диете на сладостях. Поверьте, это может быть эффективно! Если все делать правильно.Такая диета не означает, что шоколад необходимо поглощать весь день плитками или килограммами. И лакомство должно быть не любое! Как бы ни хотелось, но в день можно съесть не более 80 грамм темного или горького шоколада. Разделите плитку на 3 части. На завтрак съедается первая часть, через 3 часа можно выпить кофе без сахара. В обед вторую часть и не забудьте про чашечку кофе, опять же никакого сахара. И третью часть на ужин. Соблюдайте такой рацион питания 3 дня и похудеете 2 - 5 кг веса. P.S. Кофе ускоряет обмен веществ и расщепление жиров. Диетологи советуют употреблять именно кофе при диетах такого характера.