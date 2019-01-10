Иллюстративное фото из архива "МГ" Изменения будут внесены в приказ исполняющего обязанности министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года "Об утверждении Правил оказания услуг связи". В связи с внедрением и развитием электронных государственных услуг заместитель премьер-министра РК поручил Министерству информации и коммуникаций совместно с АО "Холдинг "Зерде", АО "НИТ" и операторами сотовой связи проработать вопросы применения Mobile ID (мобильная идентификация) и электронной цифровой подписи на SIM-картах. Власти решили законодательно закрепить обязанность операторов предоставлять по выбору абонентов SIM-карты с функцией поддержки электронной цифровой подписи. Проект приказа Даурена Абаева опубликовали 9 января. Он будет в публичном обсуждении до 23 января. После обсуждения, утверждения и официального опубликования приказ вступит в силу через 10 дней. 26 декабря 2018 года сообщалось, что зарегистрировать детей до 16 лет по месту жительства теперь можно на портале Egov.kz при наличии ЭЦП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.