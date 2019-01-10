Коммунальные службы города Уральск до сих пор устраняют последствия сильного снегопада и метели, которые обрушились на город 5 января. Жители улиц Партизанская, Чуйкова, Пионерская в районе второго рабочего поселка, улиц Азербайджанская, Бокен би в районе поселка Зачаганск, Елизарова в районе центрального рынка жалуются, что снегоуборочные машины чистят только главные улицы. – Много лет живу по улице Пионерской. Сугробы возле дома - это полбеды. Никогда не видела, чтобы здесь убирали снег. Две машины тут не разъедутся. Дорога узкая стала. Я так поняла, что у нас одна снегоуборочная машина на весь город. Давно можно было вывезти весь снег. Весной здесь талые воды будут топить дома, невозможно будет ни проехать, ни пройти. В конце недели уже обещали потепление. Будет все таять. Потом морозы ударят, и снова город превратится в каток, - возмутилась жительница города Антонина. Некоторые уральцы не стали ждать помощи и самостоятельно начали расчищать городские улицы от снега. – Чего ждать-то? Пока спецтехника доедет до нашей улицы, нас снегом завалит. Не сможем из дворов выехать. Приходится самим трудится. Правда, за город мы снег вывезти не сможем. Техники у нас нет. Вот лопаты у нас найдутся, - говорит житель улицы Петровского Жанболат Есмурзин. Однако нашлись и такие горожане, которые отнеслись с пониманием к тому, что коммунальные службы не успевают вывозить снег вовремя. – Мы видим, что коммунальщики работают круглосуточно. Понятно, что не успевают. Снега в этом году много было. Зато красиво. Идешь по улице, а вокруг как в сказке, - рассказала жительница города Светлана. Между тем в ТОО "Жайык таза кала" сообщили, что в настоящее время сотрудники предприятия работают в усиленном режиме. Снег вывозят со всех районов города, в том числе из второго рабочего поселка и Зачаганска. – Наши работники трудятся круглосуточно. Техника работает. На городских улицах в две смены трудятся около 250 человек и 92 единиц техники - автогрейдеры, погрузчики, бортовые машины, поливомоечные машины с лопатой, песочники, тракторы с щеткой. Во всех районах города ведутся работы. Снег вывозим на специальный полигон. Также ведутся работы по очистке от снега улиц в поселках Зачаганск, Серебряково, Круглоозерное, Деркул, ПДП, Ветелки, - сообщил директор ТОО "Жайык таза кала" Асылбек Сакказов. Выяснилось, что за сутки из Уральска было вывезено 7503 кубометра снега. А с начала зимнего периода на специальный полигон было вывезено более 210 тысяч кубометров снега.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.