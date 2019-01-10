Иллюстративное фото из архива "МГ" Как выяснилось, в основном нарушения были в необеспечении студентов общежитиями, формальном проведении обучения, необоснованном расходовании средств и так далее. - Установлено отсутствие общежития для иногородних студентов в шести колледжах (Уральский информационно-технологический, Уральский политехнический, Западно-Казахстанский индустриальный, Западно-Казахстанский инженерно-технологический, Аксайский технический колледжи и Колледж экономики и информационных технологий), в то время как наличие такового является обязательным условием размещения госзаказа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЗКО. Также выявлено, что Аксайским техническим колледжем завышен контингент обучающихся на 116 лиц, в результате чего незаконно получены средства из бюджета в размере 3 млн тенге. Учреждением намеренно включались в список отчисленные и завершившие обучение студенты. По данным пресс-службы ведомства, факты выплаты стипендий обучающимся, не посещающим учебные заведения в связи с трудоустройством, установлены в деятельности шести колледжей - Бокейординский, Жалпакталский, Каратобинский, Теректинский, Сырымский, Чингирлауский колледжи. - К примеру, гражданин, числящийся в 2016-2017 годах студентом Теректинского колледжа, фактически на тот период осуществлял постоянную трудовую деятельность в ГКП «Ветеринарная станция Чингирлауского района», но последнему продолжалась выплата стипендии. Повсеместно имеет место искусственное завышение сведений о количестве обеспеченных рабочими местами выпускников, а также отсутствие содействия в их трудоустройстве со стороны администрации учебных заведений. Так, в Жалпакталском колледже по итогам 2017 года показатель трудоустроенных составлял 92%. Проверкой установлено, что фактически данный показатель равен 48%, так как 41 студентом предоставлены фиктивные данные о занятости, - рассказали в пресс-службе прокуратуры. Кроме того, в результате проверки стало известно, что некоторым студентам Уральского колледжа газа, нефти и отраслевых технологий вставлялись отметки в журнале обучения, несмотря на пребывание в это время за рубежом. Таскалинским колледжем нарушены права иногородних студентов на оплату льготного проезда в период зимних и летних каникул на общую сумму свыше 75 тысяч тенге. Всего по результатам проверки в бюджет возмещено свыше 8 млн тенге, к ответственности привлечено 72 должностных лица. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.