Органы следствия установили, что 45-летний подсудимый в октябре ушедшего года сбыл один бумажный сверток с высушенной марихуаной общим весом 0,86 грамма за 5 000 тенге. На судебном заседании подсудимый и его адвокат добровольно заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины и согласились с взысканием процессуальных издержек. - Приговором суда наркоторговец признан виновным по ч.1 ст.297 УК РК "Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ их аналогов". Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.