По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, в 8.27 по проспекту Абулхаир хана, 74а в 4 км от ближайшей пожарной части горел пивной ларек"Вечная Пятница" на площади 20 квадратных метров. - Пожар локализован в 08.55 и ликвидирован в 09.31. Жертв и пострадавших нет. На место горения выезжали 9 сотрудников и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электрических проводов. Точная причина и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.