В ЗКО обсудили проект нового кардиокорпуса городской многопрофильной больницы

Сегодня на базе Высшего аграрно-технического колледжа состоялось обсуждение проекта строительства кардиологического лечебного корпуса с применением BIM–технологий. Как отметил аким области Гали Искалиев, данная технология позволяет еще на этапе проектирования наглядно, в трехмерном изображении изучить проект, детально указать все критические моменты и вовремя их устранить. К обсуждению реализации проекта были приглашены руководители управлений строительства, здравоохранения, а также коллегия профильных специалистов областного кардиологического центра. Место обсуждения также выбрано неслучайно.