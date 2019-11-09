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Социум

В ЗКО обсудили проект нового кардиокорпуса городской многопрофильной больницы

Сегодня на базе Высшего аграрно-технического колледжа состоялось обсуждение проекта строительства кардиологического лечебного корпуса с применением BIM–технологий. Как отметил аким области Гали Искалиев, данная технология позволяет еще на этапе проектирования наглядно, в трехмерном изображении изучить проект, детально указать все критические моменты и вовремя их устранить. К обсуждению реализации проекта были приглашены руководители управлений строительства, здравоохранения, а также коллегия профильных специалистов областного кардиологического центра. Место обсуждения также выбрано неслучайно.
Дана Рахметова
В ЗКО обсудили проект нового кардиокорпуса городской многопрофильной больницы
Сегодня на базе Высшего аграрно-технического колледжа состоялось обсуждение проекта строительства кардиологического лечебного корпуса с применением BIM–технологий. Как отметил аким области Гали Искалиев, данная технология позволяет еще на этапе проектирования наглядно, в трехмерном изображении изучить проект, детально указать все критические моменты и вовремя их устранить.
К обсуждению реализации проекта были приглашены руководители управлений строительства, здравоохранения, а также коллегия профильных специалистов областного кардиологического центра. Место обсуждения также выбрано неслучайно. Ведь именно в данном колледже реализуется проект BIM технологии, что позволяет создать информационную, трехмерную модель здания. Объект моделируется в виртуальном режиме - как единое целое в реальном масштабе. Это позволяет увидеть проект в 3Д формате, заглянуть буквально в каждую комнату и внести дополнения и изменения еще на этапе его разработки. – Главная задача нового корпуса – обеспечить высококлассное медицинское обслуживание наших граждан. Для этого необходимо сделать его максимально продуманным. Новый кардиоцентр будет построен по мировым стандартам, и оснащен самым современным медицинским оборудованием. Эта встреча посвящена обсуждению проекта, нам важно услышать мнения врачей, чтобы учесть все нюансы и сделать работу будущего кардиокорпуса наиболее эффективной, – отметил Гали Искалиев. Отведенная территория для кардиологического лечебного корпуса имеет площадь немногим меньше 9 тыс. кв. м. Проектируемые проезды соединяются с существующими проездами городской многопрофильной больницы. Как отметил руководитель областного управления строительства Алибек Антазиев, здание кардиологического лечебного корпуса рассчитано на 160 коек. На 1 этаже предусмотрена ангиографическя операционная, 8 палат интенсивной терапии (ПИТ), фотолаборатория. Со 2 по 5 этажи предусмотрено палаты. На каждом этаже расположен пост медсестры. Предусмотрены кабинеты для обслуживания пациентов: процедурные, комната сбора анализов, перевязочная, кабинет ЭХО и др. Начало строительства запланировано на следующий год. В ходе обсуждения аким области предложил доработать подъездные пути к зданию, доступность экстренной доставки пациентов. Также были внесены предложения о создании зеленой зоны отдыха для пациентов. Аким ЗКО Гали Искалиев поручил участникам встречи продолжить изучение проекта и внести свои предложения и корректировки. – Областной кардиоцентр рассчитан на 140 коек и порой, в особенности в зимнее время, этого числа мест не хватает для нормальной работы центра. С открытием кардиологического корпуса этот вопрос будет исчерпан. Это типовой проект, при этом, благодаря современным технологиям у нас есть возможность на уровне проектировки дать свои советы и замечания. Мы непременно этим воспользуемся, – сказала заместитель директора по лечебной работе областного кардиологического центра Эльмира Суйеугазиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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