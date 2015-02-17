В регионе ожидается усиление ветра и понижение температуры воздуха, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.ttelegraf.ru Иллюстративное фото с сайта www.ttelegraf.ru По данным филиала РГП "Казгидромет" по ЗКО в области 16-17 февраля ожидается местами низовая метель, усиление северо-восточного ветра 17-22 метра в секунду. Между тем, уже 18-19 февраля ожидается понижение температуры воздуха ночью до 23-28 мороза. В связи с понижением температуры органам управления ЧС и отделам образования районов и города было дано поручение провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи.