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Социум

В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на филиал РГП "КазГидроМет". Иллюстративное фото с сайта delate.info 9 марта в ЗКО ожидается местами снег, метель, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. 10 марта ожидается усиление западного и северо-западного ветра - порывы до 18 м/с. Органам ЧС дано задание провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи.
Дана Рахметова
В ЗКО объявлено штормовое предупреждение
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на филиал РГП "КазГидроМет".
Иллюстративное фото с сайта delate.info
Иллюстративное фото с сайта delate.info
 Иллюстративное фото с сайта delate.info 9 марта в ЗКО ожидается местами снег, метель, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. 10 марта ожидается усиление западного и северо-западного ветра - порывы до 18 м/с. Органам ЧС дано задание провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи.
штормовое предупреждение усиление ветра

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