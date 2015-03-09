В ЗКО объявлено штормовое предупреждение

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на филиал РГП "КазГидроМет". Иллюстративное фото с сайта delate.info 9 марта в ЗКО ожидается местами снег, метель, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. 10 марта ожидается усиление западного и северо-западного ветра - порывы до 18 м/с. Органам ЧС дано задание провести комплекс мероприятий по недопущению несчастных случаев среди населения, обеспечить устойчивую работу объектов жизнеобеспечения, линий электропередач и связи.