Иллюстративное фото из архива "МГ" Пилотный проект по оказанию проактивных услуг, связанных с рождением ребенка, запущен во всех областях Казахстана - В настоящее время после рождения ребенка родители вынуждены обращаться в ЦОН для регистрации рождения и получения свидетельства, а также назначения пособий и постановки на очередь в детский сад. Однако для того, чтобы получать SMS от egov.kz, необходимо осуществить привязку номера мобильного телефона к вашему ИИН в личном кабинете, - рассказал директор департамента по связям с общественностью госкорпорации «Правительство для граждан» Мурат ЖУМАНБАЙ. Отправить по телефону можно будет и номер счета для оформления пособий по рождению и данные для постановки на очередь в детский сад. Заявителю останется только забрать готовое свидетельство о рождении или заказать его доставку на дом.