Вам может быть интересно
Реконструкции не будет. На ремонт дороги Уральск-Атырау потратят 48 млрд тенге
Сейчас трассу ремонтируют на некоторых участках.
Почему нельзя сразу стирать одежду, если на нее попал тональный крем
Большинство совершает эту ошибку на автомате, окончательно портя любимые вещи. Объясняем, почему стиральная машина и горячая вода - главные...
Вместо отпуска - новая жизнь: какие знаки зодиака сменят работу этим летом
Пока одни планируют пляжный отдых, другие готовы сжечь мосты и написать заявление по собственному. Астрологи назвали пять знаков зодиака, дл...
Как часто должны вывозить мусор
Многим знакома ситуация, когда мусор не вывозят вовремя. Контейнеры переполнены, а мусор разлетается по двору. Кто должен решать проблему и...
Аким Атырауской области указал на главные угрозы для водных ресурсов региона
О чем предупредил аким Атырауской области на заседании Парламентской комиссии.
"Идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе" - председатель партии "Әділет" Айбек Дадебай
В партии "Әділет" прошло заседание Политического совета, в ходе которого рассмотрели вопросы организационного развития, укрепления региональ...
Дожди, грозы и шквал ожидаются на западе Казахстана 9 июня
Во всех четырех западных областях завтра ожидаются дожди и грозы.
В Уральске детям показали свалку, чтобы научить сортировать мусор
Также малышам удалось посмотреть на спецтехнику, побывать в Эко-пункте и на мусоросортировочном предприятии.
Работа до потери пульса: в Казахстане резко выросло число тех, кто вкалывает сверхурочно
Количество казахстанцев, работающих более 41 часа в неделю, за год подскочило почти на 14%. В лидерах по переработкам - мужчины, самозанятые...