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Социум

В ЗКО осадков не ожидается

Долгожданного снега в выходные не будет. По данным РГП "Казгидромет", 25 декабря, в Уральске ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -6 градусов, ночью -9. В Атырау также осадков не будет, днем -2 градуса, ночью -9. В Актобе переменная облачность. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью -15. До четырех градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Алматы. Днем ожидается -2 градуса, ночью -11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читат
gorod
В ЗКО осадков не ожидается
Долгожданного снега в выходные не будет. 
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО
По данным РГП "Казгидромет", 25 декабря, в Уральске ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -6 градусов, ночью -9. В Атырау также осадков не будет, днем -2 градуса, ночью -9. В Актобе переменная облачность. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью -15. До четырех градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Алматы. Днем ожидается -2 градуса, ночью -11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. ликах ФБ, ВК, ОК Instagram.

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