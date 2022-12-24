В ЗКО осадков не ожидается

Долгожданного снега в выходные не будет. По данным РГП "Казгидромет", 25 декабря, в Уральске ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем -6 градусов, ночью -9. В Атырау также осадков не будет, днем -2 градуса, ночью -9. В Актобе переменная облачность. Температура воздуха днем составит -9 градусов, ночью -15. До четырех градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью столбики термометров опустятся до -2 градусов. Погоду без осадков синоптики прогнозируют и в Алматы. Днем ожидается -2 градуса, ночью -11. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читат