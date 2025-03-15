Житель ЗКО сломал челюсть мужчине за «неуважительное» рукопожатие

В суде ЗКО сообщили, что случай произошел в сентябре 2024 года в поселке Таскала. Мужчина ударил другого односельчанина кулаком по лицу, когда тот шел в магазин за продуктами. Причиной конфликта стало приветствие: подсудимый протянул обе руки для рукопожатия, а потерпевший протянул только одну ладонь. Это показалось подсудимому неуважением.

Инцидент попал на видео и вызвал большой резонанс в соцсетях. По заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил травму средней тяжести — у него оказалась сломана нижняя челюсть.

Суд признал подсудимого виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Ему назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно. Также он должен выплатить компенсацию за материальный и моральный ущерб в течение месяца после вступления приговора в силу. Приговор уже вступил в силу.