Памятный знак был открыт на Набережной в Уральске, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Сохраним Урал для потомков». К этому призывают участники экспедиции и вся общественность области. К этому призывает и надпись на камне. Памятный знак, учреждающий День Урала, был открыт в торжественной обстановке. Он и стал стартом для водной части. Члены экспедиции собрались на набережной в очередной 22-ой маршрут. В этом году экспедиция пройдет под эгидой программы «Рухани жангыру». - Мы еще ее символизировали «От городища к городищу». От Жайыка на территории ЗКО и до Сарайшика в Атырауской области. Там мы финишируем. В ходе следования мы будем говорить о том, что оставлено нам в наследие, какие силы вложить, чтобы нести эту интересную работу. Водная часть экспедиции составит более 100 км, - рассказала руководитель экспедиции Елена ТАРАСЕНКО. Ряды членов экспедиции значительно расширились, в целом в этом году в ней примут участие более 60 человек. Это туристы, экологи, краеведы и историки от Западно-Казахстанской и Атырауской областей и соседнего Оренбуржья. Они проведут акции с населением «Чистые берега», исторические экскурсии и рабочие заседания. Миссия экспедиции добиться переговорного процесса и добиться бережного отношения к реке и ее берегам. Напомним, перед экспедицией аким области Алтай КУЛЬГИНОВ принял губернатора Оренбургской области Юрия БЕРГА. После этого состоялся круглый стол, на котором обсудили вопросы совместных действий по сохранению экосистемы реки Урал. В мероприятии также приняли участие ученые и представители власти Казахстана и России, а также экологи Австрии, Великобритании и Узбекистана. Помимо экологических проблем они обсудили актуальные проблемы трансграничного бассейна реки Урал и возможные пути их решения. Анна СУВОРОВА