Асет СПИРИДОНОВА - гражданка России, но уже 20 лет живет в Казахстане, в поселке Шынгырлау. У нее 6 детей, сейчас девочкам 21, 18, 14, 11, 10 и 6 лет. По словам женщины, она 2 раза была замужем, но жизнь не сложилась. Папы алименты своим детям на платят. - Я работаю поваром в комплексе "Агран" в Шынгырлау, получаю 40 тысяч тенге. Дом у нас свой, хоть и маленький. Он уже старый, крыша течет. Вот уже несколько лет прошу местные власти, чтобы помогли крышу починить. Они пришли, посмотрели, а потом письменный ответ прислали, что не помогут, - говорит Асет. Женщина также рассказывает, что она с трудом получила награду "Кумис алка". Асет хочет подключить газ к дому. На это, по ее словам, ей нужно около 500 тысяч тенге, однако таких денег у семьи нет. - Помимо того, что нужно газ подключить, в доме нужно еще и отопление сделать. У меня таких средств нет. Не так давно я взяла кредит, чтобы поменять окна. Теперь из своей зарплаты плачу ежемесячно 10 тысяч тенге. Но по-другому нельзя, окна были старые, зимой в щели дуло сильно. Мне бы газ помогли подключить, потому что зимой дети сидят в холодном доме. Я работаю с 10 утра до 12 ночи. Зимой утром топлю печь и ухожу, а дети весь день сидят в нетопленном доме, потому что запрещаю им топить самим, боюсь что угорят. Потом ночью прихожу и начинаю топить . Это же не дело. Они мерзнут. Я обращалась в акимат, просила помочь мне подключить газ в рассрочку, но там мне предложили неприемлемые условия, - рассказывает многодетная мама. А условия были такие: Асет должна была выплатить всю сумму с сентября по декабрь. Осилить такую сумму в столь короткий срок женщина, имея заработок в 40 тысяч тенге, не может. - Я как многодетная мать получаю помощь в 15 тысяч тенге и зарабатываю 40 тысяч. Когда наступает пора собирать детей в школу, то со школы нам помогают. Я ничего не прошу, ни денег на еду, ни на одежду. Даже за подключение газа и ремонт крыши я заплачу, только бы мне это сделали все в рассрочку. Сразу я такую сумму не потяну. Мне детей жалко, как дожди начинаются, живем в сырости, а зимой в холоде, - говорит расстроенная женщина. Заместитель акима Шынгырлауского района Ержан ТУРМАГАМБЕТОВ рассказал, что у Асет СПИРИДОНОВОЙ 6 детей, но двое из них живут не с ней. - Она работает у предпринимателя, а также получает выплату, согласно тому, что у нее имеется подвеска "Кумис алка", 15290 тенге ежемесячно. Кроме того, ежеквартально она получает адресную социальную помощь, за последние 2 квартала она получала по 14290 тенге. То есть доход у нее есть, положенную помощь от государства она получает, - пояснил Ержан ТУРМАГАМБЕТОВ. Однако Асет говорит, что никакой адресной помощи она не получает вот уже несколько лет.