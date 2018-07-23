Стороны обсудили вопросы совместных действий по сохранению экосистемы реки Урал. Разговор продолжился за круглым столом в ЗКГУ им. М.Утемисова в более расширенном составе. Ученые и представители власти Казахстана и России, а также экологи Австрии, Великобритании и Узбекистана обсудили актуальные проблемы трансграничного бассейна реки Урал и возможные пути их решения. Межгосударственное соглашение подписано. Общественность следит за следующими действиями в решении проблем трансграничной реки, говорили за круглым столом. Аким ЗКО сообщил, что предложение провести первое заседание комиссии в Уральске нашло поддержку. - Сегодня мы обращаемся к правительствам наших государств с просьбой запустить действенный механизм работы данной комиссии. Она должна начать практическую деятельность на основе выработанных мер Дорожных карт по оздоровлению бассейна реки Урал. Полагаем, что только совместными усилиями мы можем эту программу реализовать в жизнь. Искренне надеюсь, что казахстанской и российской стране удастся достичь поставленных целей, - заявил аким Западно-Казахстанской области Алтай КУЛЬГИНОВ. Губернатор Оренбургской области рассказал, что в Оренбуржье принялись за реконструкции очистных сооружений, что сократит вредные выбросы в Урал. Всего в Оренбургской области различными предприятиями и организациями на усовершенствование работы очистных сооружений только в 2017 году направлены 460 млн рублей. В ходе круглого стола была обсуждена стратегия совместных действий по сохранению и развитию экосистемы реки. На сегодня водозаборы в различных подчинениях, что тормозит выполнение всего комплекса работ. Депутат мажилиса Шавхат Утемисов предложил создать инвестиционный фонд за счет средств областей, расположенных на берегу Урала. К более точечной работе призывают и ученые. - Нужно создавать рабочую профессиональную комиссию. Научный центр и переводить нашу работу на более профессиональный и практический уровень,- поделился мнением вице-президент российской академии наук Александр ЧИБИЛЕВ. Также в ходе круглого стола был презентован музей под открытым небом городище «Жайык» и состоялась презентация книги «Жайык — омир озены».