Дело рассматривается в специализированном межрайонном суде по уголовным делам под председательством судьи Бахыта ЕРМАХАНОВА. По словам государственного обвинителя, подсудимый совершил преступление, предусмотренное статьей 99 УК РК - "Убийство". - Подсудимый 8 апреля примерно в 11.00, находясь у себя дома, узнал от своего сына Саята КОЗЫКЕШЕВА о приезде в город Уральск его бывшей жены Акерке КОЗЫКЕШЕВОЙ. Убитая, со слов Саята, хотела встретиться с их ребенком, то есть внуком подсудимого. КОЗЫКЕШЕВА приехала к ним домой. Со слов подсудимого КОЗЫКЕШЕВА, устроила там словесную ссору и начала оскорблять УМАРОВА (свекра - прим. автора). Далее Саят, Акерке и их сын уехали на такси в неизвестном направлении. УМАРОВ предположил, что КОЗЫКЕШЕВА будет предпринимать попытки забрать внука, поймал такси и поехал за автомашиной, в которой уехали сын, бывшая сноха и внук. По приезду к дому по адресу: пр.Достык, 244 УМАРОВ увидел, как они зашли в подъезд. Далее он, прислушиваясь к звукам, определил квартиру, в которой были слышны их голоса. УМАРОВ, решив поговорить с КОЗЫКЕШЕВОЙ наедине, решил дождаться отъезда сына и внука. Через некоторое время КОЗЫКЕШЕВ с сыном покинули квартиру. Подсудимый подошел к квартире, постучал в дверь, открыла ему Акерке, но она отказалась о чем-либо с ним разговаривать и снова устроила скандал. В этот момент УМАРОВ нанес один удар кулаком по лицу девушки. От удара она упала на пол. Далее УМАРОВ продолжил наносить потерпевшей удары кулаками в область лица. Далее, заметив в прихожей шорты темно-синего цвета, а именно шнурок от шорт, УМАРОВ обмотал его вокруг шеи потерпевшей и начал душить. После чего подсудимый с целью доведения до конца своего преступного умысла, направился в кухню, взял металлический нож и нанес один удар в область сердца. В результате колото-резанного ранения потерпевшая скончалась, - сообщил прокурор. Подсудимый на судебном заседании полностью признал свою вину, заявив при этом, что умысла убивать у него не было и что он раскаивается в содеянном. Также подсудимый отметил, что его разозлило нецензурное выражение в свой адрес. Обвиняемый заявил, что готов оплатить все материальные расходы, а вот выплачивать моральную компенсацию в размере 10 млн тенге он отказывается. Жена и сын подсудимого УМАРОВА от дачи показаний отказались. На суде также присутствовала мама погибшей Акерке Бибигуль ЕРМУХАНОВА, которая прилетела утренним рейсом из Астаны. По ее словам, он намерена остаться в Уральске до вынесения приговора, а также написать заявление о присвоении права опеки над несовершеннолетним внуком. - Мне есть что сказать. Я уверена, что отец с сыном вместе убивали мою дочь. Потому что после убийства бывший зять подался в бега. Его 10 дней не могли найти правоохранительные органы. Я тело дочери не видела, но по фото я не узнала ее. У неё были везде гематомы, лица нет. Все справки о том, что моя дочь страдала психическими заболеваниями, липовые. Моя дочь была абсолютно здорова. Эпилепсии у неё не было. Справки о том, что внука привезли сюда больным, недействительны. Двое детей остались без матери (у КОЗЫКЕШЕВОЙ есть дочь от первого брака - прим. автора). Мне очень тяжело. Саят был очень ревнивым. Он бил мою дочь, угрожал ножом, ранил её. У меня есть все документы. Я хочу забрать внука. У нас хорошая семья. Надеюсь, мне отдадут ребенка, - говорит убитая горем мама. По словам Бибигуль ЕРМУХАНОВОЙ, она хочет самого строгого наказания для убийц своей дочери.Сын подсудимого Саят КОЗЫКЕШЕВЖена подсудимого Айгуль УМАРОВАМама погибшей Бибигуль ЕРМУХАНОВААкерке Козыкешева. Фото предоставлено Бибигуль Ермухановой.