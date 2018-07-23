Иллюстративное фото с сайта pricom.kz По информации аппарата акима Макатского района,в одноэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Доссор произошло 22 июля в 15.50. - В результате пожара было эвакуировано 6 семей - 26 человека, среди которых есть и дети. Всех пострадавших мы разместили в школе-интернате им.С.Шарипова. Однако погорельцы пожелали расселиться по домам своих родных и близких, - сообщили в аппарате районного акима. В настоящее время устанавливается сумма ущерба, а также выясняется причина пожара. Местные исполнительные органы принимают все меры по дальнейшему размещению пострадавших, а также решению вопросов с питанием погорельцев. - После того, как будет установлена причина пожара, мы позаботимся о дальнейшем расселении пострадавших, - сообщили в аппарате акима Макатского района. По информации ДЧС Атырауской области, пожар произошел в 1 квартире по ул.Аукатова 2, в шестиквартирном жилом доме барачного типа. -Огонь распространился на следующие квартиры, общей площадью 560 кв.м. Пожар был локализован в 19.54 и ликвидирован в 22.00. Жертв и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ДЧС.