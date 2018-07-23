В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска сообщили, что с 22 июля по 6 августа в связи с капитальным ремонтом дороги по ул. Курмангазы от ул. Сарайшык до ул. Фрунзе будет закрыто. Движение будет осуществляться по ул. Сарайшык, пр. Дружбы, ул. Фрунзе, Жунисова, ул. Карева на ул. Курмангазы и далее по своей схеме. - Приносим свои извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ПТ и АД г. Уральска.