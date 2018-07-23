Кто-то уже построил дом и приступает к черновой внутренней отделке, а кто-то решил заняться капитальным ремонтом в квартире. И время года этому благоприятствует. Но вот у многих возникает традиционный вопрос: где бы приобрести все необходимые строительные материалы и инструменты по доступной цене?В этом вам поможет торговый комплекс «Континент», который на рынке продаж вот уже 15 лет и имеет огромный опыт в этой сфере. На первом этаже в отделе строительных материалов вы найдете все, что необходимо для ремонта.- В торговом комплексе наши клиенты могут приобрести сухие строительные смеси от ведущего российского производителя «Волма» (г. Волгоград): штукатурку, шпатлевку, монтажные смеси, плиточный клей и другие смеси. Также мы реализуем различную лакокрасочную продукцию торговой марки «Квил» (г. Белгород) от эконом-класса до среднего сегмента. Сейчас у нас действует акция: на сухие строительные смеси мы предоставляем скидку 20%, - рассказал менеджер отдела продаж строительных материалов Станислав КАЛМУКАНОВ.Кроме этого вы можете здесь приобрести сантехнику, наборы инструментов и многое другое, что необходимо для ремонта и строительства.После окончания ремонта хочется обновить и мебель в доме. Торговый комплекс «Континент» и тут готов помочь своим покупателям. Здесь на втором этаже представлен огромный ассортимент мягкой и корпусной мебели разных стилей и направлений от ведущих российских, белорусских и других зарубежных производителей.- У нас можно выбрать как классическую, так и более современную мягкую мебель различной цветовой гаммы. Мы реализуем от мини-диванов, в том числе детских до больших диванов для просторных гостиных. Также у нас огромный выбор столов и стульев, можно заказать другие модели по обивке, текстуре дерева и так далее. Поставляем по заказам и другую мебель по пожеланиям клиента. Сроки исполнения заказов до 30 дней, - рассказала менеджер по продажам Людмила ФОМЕНКО.Помимо мягкой мебели в «Континенте» представлены спальные, гостиные и детские гарнитуры, тахты, шкафы-купе, гардеробные, комоды, прихожие, оригинальные сундуки с инкрустацией и многое другое, что поможет вашему жилью стильно преобразиться и создать для вас уют и комфорт.Некоторые современные модели интересны не только дизайном, но и своей практичностью. Например, можно приобрести журнальный столик, трансформирующийся в большой стол, когда необходимо принять гостей. Или купить мягкий просторный угловой диван со спинками, которые можно опустить вниз.Если вы ищите кухни, в торговом комплексе вам предложат заказать по каталогу кухонные гарнитуры от томской мебельной фабрики «DaVita», славящиеся высоким качеством материалов и комплектующих и интересными дизайнерскими решениями. Выезд и замер бесплатно. Образцы вы увидите в выставочном зале на первом этаже.– Хотим отметить также, что у нас каждую неделю обновляется ассортимент товаров. Мебель и товары из отдела строительных материалов можно приобрести в кредит или рассрочку через три банка, например, через Kaspi Red, - добавила специалист.В «Континенте» постоянно для покупателей устраивают выгодные акции. На данный момент вы можете приобрести мебель со скидкой 10%, эта акция действует до 31 июля. Компания работает как с физическими, так и с юридическими лицами, к тому же участвует в тендерах. Оптовикам и субподрядчикам товары реализуются по специальным выгодным ценам.На правах рекламы.